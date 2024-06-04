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【KOCHE】バック ヨーク変形オーバーサイズ ポロシャツ
商品番号 X69472953949
商品名

【KOCHE】バック ヨーク変形オーバーサイズ ポロシャツ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【KOCHE】1枚目画像ランウェイルックblack×red×navyケープのように袖までつながったバックヨークがおもしろい変形デザインのオーバーサイズポロシャツサイズ38肩幅ラグラン裄丈87.5cm身幅52cm着丈75.5cm82.5cm試着程度で保管してありました。美品ですカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···ボーダーコシェblack×red×navy黒×赤×ネイビーマルチカラーmulticolorブロックカラーブロッキング変形オーバーサイズポロシャツランウェイルック
http://narcologia.ru/goods/ordering346879.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation554424.html
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