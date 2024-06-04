【KOCHE】バック ヨーク変形オーバーサイズ ポロシャツ

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商品詳細
【KOCHE】1枚目画像ランウェイルックblack×red×navyケープのように袖までつながったバックヨークがおもしろい変形デザインのオーバーサイズポロシャツサイズ38肩幅ラグラン裄丈87.5cm身幅52cm着丈75.5cm82.5cm試着程度で保管してありました。美品ですカラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···ボーダーコシェblack×red×navy黒×赤×ネイビーマルチカラーmulticolorブロックカラーブロッキング変形オーバーサイズポロシャツランウェイルック
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