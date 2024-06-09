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ソプラノサックス用ソフトケース◆新品・即決！
商品番号 U83365904233
商品名

ソプラノサックス用ソフトケース◆新品・即決！
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品ソプラノサックス用ソフトケース楽器本体をバラさずに組み立てたままで収納できます。約900ｇの軽さとリュック式で背負うこともできますので、自転車や電車での移動の際に非常に便利です。側面には大きなポケットが作りつけられ、譜面やお手入れセットなども収納できて使い方いろいろ。※譜面入れのサイズ：約40×35cmケースサイズ：約75㎝×15㎝×13㎝重量：約900ｇ
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