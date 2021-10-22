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レトロ✧︎韓国ファッション✧︎ショート丈✧︎ボーダーポロシャツ♡♡
商品番号 Y69962930723
商品名

レトロ✧︎韓国ファッション✧︎ショート丈✧︎ボーダーポロシャツ♡♡
ブランド名 イズム
特別価格 税込 1,539 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダー季節感···春、夏、秋実家のタンスからでてきたかなり前のボーダーのショート丈でオーバーサイズのポロシャツです(*^^*)丈感は45cmぐらいです✩.*˚ウエストをしぼれるので着痩せ効果もあります♡スカートにもパンツにもコーディネートしやすく1枚持っているといろいろなコーディネートが楽しめます♡♡ワンポイントのステッカーもオシャレです✧︎オシャレでかわいいポロシャツなので使っていただける方にお譲りします︎︎︎︎☺︎#カットソー#ボーダー柄トップス#韓国ファッション#カジュアル夏服#黒ニットトップス#着やせニット#お洒落ニット#ポロシャツ#大人シック#モノトーンボーダー1回ぐらいしか着用していないみたいですがその点や自宅保管・細かい事が気にならない方でお願いします✧︎
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