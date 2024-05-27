九谷焼 太田俊英 造 賢人紋 大皿 幅約32cm 青手九谷 f031314

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■■■商品説明■■■白岳陶房オーナー、九谷焼作家、太田俊英先生の作品です。九谷の里に生まれ、心見つめ、火を見つめつつ、一つづつこしらえ上げた作品です。数々の賞を受賞された先生の逸品です。ご愛用下さい。＜状態＞経年汚れがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■全体：幅約32cm高約5.5cm※皿立て付き