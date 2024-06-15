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美品エムプルミエブラック　カシミヤ混女優襟ショートコート　サイズ34、5号、XS
商品番号 S34870131543
商品名

美品エムプルミエブラック　カシミヤ混女優襟ショートコート　サイズ34、5号、XS
ブランド名 エムプルミエブラック
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^^プロフご覧くださいませ。お買い上げ前にコメントいただけますと、おまとめ買い、リピート買い、フォロワー様割引いたします。配送は必ず追跡があるもので送ります。美品M-premierblackのお品です。サイズ34、XS、5号。ベージュ。表地ウール87、カシミヤ13。裏地キュプラ。身丈約59。マネキンMになります。
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