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✨トッカ　リボンかごバック　403✨
商品番号 U99697258456
商品名

✨トッカ　リボンかごバック　403✨
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨トッカ　リボンかごバック✨⭐️1回使用自宅保管でした。外も中もきれいです。ただ、４枚目のお写真にあるように、リボンの右裾部分が少し糸が浮いています。何にもしていないので、多分初めからだと思うんですが、衝動買いでよく見て買わなかったからかなぁと思っています。リボンがとれかけているわけではありませんが、気になる方にはおすすめできません。すぐお使いいただけると思います！これからの季節にいかがですか？⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#フォクシー#アプワイザーリッシェ#エムズグレイシー#ジャスグリッティー#ノエラ#ハーリップトゥ
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