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商品詳細
✨トッカ リボンかごバック✨⭐️1回使用自宅保管でした。外も中もきれいです。ただ、４枚目のお写真にあるように、リボンの右裾部分が少し糸が浮いています。何にもしていないので、多分初めからだと思うんですが、衝動買いでよく見て買わなかったからかなぁと思っています。リボンがとれかけているわけではありませんが、気になる方にはおすすめできません。すぐお使いいただけると思います！これからの季節にいかがですか？⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#フォクシー#アプワイザーリッシェ#エムズグレイシー#ジャスグリッティー#ノエラ#ハーリップトゥ
http://narcologia.ru/goods/protein409934.html
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✨トッカ リボンかごバック 403✨ | フリマアプリ ラクマ
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LANVIN en Bleu - ✨トッカ リボンかごバック 403✨の通販 by グレース ...
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新品】TOCCA✨カゴバッグ✨-
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