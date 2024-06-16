マルニフラワーカフェ トートバッグ アトラスブルー

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商品詳細
5年ほど前に購入しました。使用回数は10回以内。ロゴの部分に汚れあり（画像あり）取っ手部分も少し色褪せがあります。（画像あり）気にならない方、是非ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/reflector597864.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle523825.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate801248.html
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