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マルニフラワーカフェ トートバッグ アトラスブルー
商品番号 P10916557559
商品名

マルニフラワーカフェ トートバッグ アトラスブルー
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 3,163 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年ほど前に購入しました。使用回数は10回以内。ロゴの部分に汚れあり（画像あり）取っ手部分も少し色褪せがあります。（画像あり）気にならない方、是非ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/reflector597864.html
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