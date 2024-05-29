ルイヴィトン　キャリーケース　ダミエ　ペガス55

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商品詳細
・ブランド名ルイヴィトンLouisVuitton・商品説明キャリーバックダミエペガス55N23294・カラーブラウン・サイズ約36㎝×約18.5㎝×約53㎝付属品鍵つき、ネームタグ（印字あり）少し傷はありますが、全体的に綺麗な状態で、まだまだお使い頂けます。あくまでも中古品ですので、ご理解いただける方のみお願いいたします。
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