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Gallely Best ギャラリーベスト　お受験バッグ
商品番号 T67502758326
商品名

Gallely Best ギャラリーベスト　お受験バッグ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GallelyBestギャラリーベスト　お受験バッグファミリアの店舗で昔購入しました。数回使用した程度ですが、革部分にスレがいくつかあります。中古品にご理解がある方のみ購入検討お願いします。おおよそのサイズ横35.3cm×高さ30.3cm（持ち手含めず）×7.5cm（マチ）ネイビー　紺　鞄　お受験GOODSお受験グッズ　g.best
http://narcologia.ru/goods/sucrose437640.html
http://narcologia.ru/goods/encourage669372.html
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