Gallely Best ギャラリーベスト　お受験バッグ

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商品詳細
GallelyBestギャラリーベスト お受験バッグファミリアの店舗で昔購入しました。数回使用した程度ですが、革部分にスレがいくつかあります。中古品にご理解がある方のみ購入検討お願いします。おおよそのサイズ横35.3cm×高さ30.3cm（持ち手含めず）×7.5cm（マチ）ネイビー 紺 鞄 お受験GOODSお受験グッズ g.best
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