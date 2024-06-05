フーシフェルナーレ ステンドグラス風 牛革 本革 ギャルソン 長財布 新品

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お手数ですがプロフィールを御覧頂いた上で、コメントをお願い致します。※基本的に単品での値下げコメントにはお返事致しません。ブランド：フーシフェルナーレサイズ：縦10.5(cm)横20.5(cm)定価：23760円素材：イタリア製レザー（牛革)×ゴートレザー（ヤギ革）日本製。箱、保存袋付。ギャルソンタイプの長財布です。札入れは3段。コイン入れはたくさん入って探しやすいホック付きギャルソンタイプ。カード入れは12カ所。その他、２カ所の差し込みポケットがあります。外側にファスナー付きポケットが1カ所あります。メインのイタリア製の牛革は手染め、フィルムラミネート、プレス加工と、とても手間がかかっています。複雑な色合いと立体的なタッチ感が表現されているのは、これらの何重にもよる加工の賜物です。付属の素材はヤギ革(ゴート)です。ハリがあるにもかかわらず、ソフトでそして丈夫な革のコンビネーションです。新品ですが100％完璧をお求めの方、些細な事を気にされる神経質な方は、ご購入をお控えください。モニター環境により、画像と色合いが違って見える場合がございます。細かい色合いを気にされる方は、申し訳ございませんが、他でご購入ください。※発送までに4~7日かかる場合がございます。お急ぎの方はご注意下さい。#本革#イタリア製レザー#日本製#ラウンド#ギャルソンタイプ#FU-SIFERNALLE#FU-SI#FUSI#ステンドグラス#イタリアンレザー