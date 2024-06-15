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IENA イエナ　リヨセルツイルバイオシャツ　日本製
商品番号 P38743080082
商品名

IENA イエナ　リヨセルツイルバイオシャツ　日本製
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。イエナ長袖シャツ日本製カラー　ナチュラル無地サイズ　フリー厚手で真夏以外の季節におすすめです。一度着用しました。アイロンが必要になるので着ないままなので出品します。即購入OKです。ペットいません。タバコ吸いません。
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