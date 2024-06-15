IENA イエナ　リヨセルツイルバイオシャツ　日本製

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ご覧頂きありがとうございます。イエナ長袖シャツ日本製カラー ナチュラル無地サイズ フリー厚手で真夏以外の季節におすすめです。一度着用しました。アイロンが必要になるので着ないままなので出品します。即購入OKです。ペットいません。タバコ吸いません。