ユナイテッドアローズ tシャツ ラウンドヘム ショートスリーブ カットソー

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ユナイテッドアローズのカットソーです。ボーダー水通しのみで保管しておりました。自宅保管品にご理解頂ける方のご購入をお願いします。らくらくメルカリ便もしくはゆうゆうメルカリ便にて発送予定です。▽商品説明■デザイン毎シーズンご好評のシャツテール型カットソーが、装い新たに到着。サイドをスリットから、ベンツ風の重なるデザインに変更し、女性らしさと今シーズンのムード漂うデザインにこだわりました。抜け感がありながらも、ラフ過ぎないワイドシルエットがトレンド気分を高めます。裾の緩やかなヘムラインが、シンプルになりがちなアイテムにアクセントをプラスし、アウトではもちろん、フロントをボトムにかけた着こなしも様になる一着です。着回し万能な無地に加え、大人のカジュアルスタイルにぴったりなボーダー柄2色をご用意した、豊富なカラーバリエーションも魅力です。■素材コットン100％を使用しており、ご自宅でのお洗濯も可能でお手入れしやすいのも、デイリーユースに嬉しいポイント。■コーディネートシンプルなデニムや、トレンドのカラーのパンツ、柄ボトムまで幅広く好相性。様々なシーズンで活躍間違いなしの一枚は、デイリーの新定番におすすめです。ユナイテッドアローズビューティアンドユースボーダーカットソー半袖Tシャツ