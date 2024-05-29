パッチドレースショルダーブラウス　ノーブル　キレイめ　ブラウス　レース　ホワイト

2時間ほど一度着用着る機会がないのでお譲りします。その後クリーニングに出し、保管していました。目立った汚れはありません。結婚式やパーティーなどでもさらっと来ていただけると思います！肩のレースが可愛くて、華奢に見えます！素人保管であることご理解の上ご検討ください。たたみじわご容赦くださいm(._.)mまた返品や返金、その他購入後の対応は承っておりません。質問ありましたらコメントください。色···ホワイト袖丈···七分袖



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