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- パッチドレースショルダーブラウス ノーブル キレイめ ブラウス レース ホワイト
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商品詳細
2時間ほど一度着用着る機会がないのでお譲りします。その後クリーニングに出し、保管していました。目立った汚れはありません。結婚式やパーティーなどでもさらっと来ていただけると思います！肩のレースが可愛くて、華奢に見えます！素人保管であることご理解の上ご検討ください。たたみじわご容赦くださいm(._.)mまた返品や返金、その他購入後の対応は承っておりません。質問ありましたらコメントください。色···ホワイト袖丈···七分袖
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