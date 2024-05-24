トップス丈長め　七分袖　未使用タグ付き

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商品詳細
色···ホワイト袖丈···七分袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄綿100%こだわりのある家族が白洋舎で購入したものの、使用せずに保管しておりました。綿100%で着心地は良さそうですし、上品なお洋服かと思います♪念入りに生地の確認はしておりますが、見落としの可能性や、保管時/梱包時のやむを得ない皺はご容赦下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/kindness935605.html
http://narcologia.ru/goods/competitive350481.html
http://narcologia.ru/goods/preference15038.html
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