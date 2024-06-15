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AMS エーエムエス トートバック レザー ブラウン ビジネス 就活
商品番号 L42625459433
商品名

AMS エーエムエス トートバック レザー ブラウン ビジネス 就活
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お手ごろ価格で革製品をより丁寧に作り上げられたブランドです。シューズやバッグなどのアパレル雑貨も展開しており、日常に少しの高級感を感じていただける様に、ユニセックスで、男女ともに楽しめる商品です。見た目と違い、使いやすさと気軽さをコンセプトにしてます。少し汚れがあります。(3枚目写真)【商品詳細】〈サイズ〉タテ28cmヨコ上部40cmx底部33cmマチ10cm※A4サイズ収納可能〈カラー〉ダークブラウン〈機能〉.オープンポケット×2・ファスナーポケット×1・内部間仕切りポケット×1(A4ファイル収納可/ファスナー付き)・耐水性・多少の撥水性・型崩れ・自立性を保つ為のコーティング〈重さ〉・710g※他のサイトにも出品してるので、先に購入が有れば、キャンセルさせて頂だく場合がございます。ご了承下さい何かありましたら、コメント下さい♪
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