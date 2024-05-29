Ferragamo(フェラガモ) カチューシャ ヘアバンド ピンク SH713

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以前、古物市場にて購入致しました。大人気！Ferragamoのカチューシャです！状態 特に目立った傷や汚れも無く、 比較的綺麗な状態です。 ※神経質な方はご遠慮ください。カラー ピンクサイズ 幅3.1cm内径約26.5cm※おおよそのサイズとなります。付属品 保存箱保存袋ランク ASH713A 8800000000254384 8/16#バレッタ#バイカラー#ヴィンテージ#リボン#カメリア#結婚式#祝い#パーティー#ホワイトピンク#入学式#ブラック#ピンクカラー...ピンク