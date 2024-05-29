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Ferragamo(フェラガモ) カチューシャ ヘアバンド ピンク SH713
商品番号 S55197313271
商品名

Ferragamo(フェラガモ) カチューシャ ヘアバンド ピンク SH713
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前、古物市場にて購入致しました。大人気！Ferragamoのカチューシャです！状態　　特に目立った傷や汚れも無く、　　　　比較的綺麗な状態です。　　　　※神経質な方はご遠慮ください。カラー　ピンクサイズ　幅3.1cm内径約26.5cm※おおよそのサイズとなります。付属品　　保存箱保存袋ランク　　ASH713A　8800000000254384　8/16#バレッタ#バイカラー#ヴィンテージ#リボン#カメリア#結婚式#祝い#パーティー#ホワイトピンク#入学式#ブラック#ピンクカラー...ピンク
http://narcologia.ru/goods/choice496885.html
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