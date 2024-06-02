マディソンブルー★ベロアパンツ　01

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昨年クリスマスにカスタムイベントで購入しました。同じく出品しているトップスと共に購入しましたが、シンプルに着たいためパンツにはカスタムしていません。ベロアですので、とても綺麗めに着こなせます♡セットアップでお求めの方に、購入時にスペシャルで頂いたクッションカバーにもなる袋をお付けいたします。とても可愛いですよ♡カラー···ブラック