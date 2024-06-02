【26日まで】Medaille Etoile ミリタリーワンピースブルー

Amavelから出ていたMedailleEtoileミリタリーワンピースのブルーです。Amavelのミリタリーシリーズはいつも人気で、こちらも当時人気のシリーズでした。#Amavel#アマベル#あまべる#ロリィタ#ロリータ#ロリータファッション#ロリィタファッション#ミリタリー#ミリロリ袖丈···長袖季節感···春、秋、冬



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