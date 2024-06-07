COACH コーチ シグネチャー バッグ トート ベージュ ピンク レッド ...

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商品詳細
COACHコーチシグネチャーバッグハンドバッグトートバッグ＜状態＞購入してから数回のみ使用しただけの美品で、目立つ傷や汚れは特にございません。まだまだご活用していただけます。＜サイズ＞高さ：31㎝横幅：（底面）32cm,（上面）43㎝マチ：12.5㎝ハンドル部分高さ25×横17cm外周56cm肩掛けも可能な長さとなっております。※素人採寸ですので誤差がございます。ご了承ください。＜型番＞K0849-F13063
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