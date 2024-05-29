ケイトスペード 2way 黒 ショルダーバッグ ハンドバッグ ミニバッグ

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値下げしました！1度使用して保管していました。側面の金具部分は擦れ傷がありますが、袋に入れて保管していた為、状態は未使用に近い良品となります。その他、汚れ含むダメージは見受けられませんが、見落としている可能性もありますので、あくまでも新品ではありませんのでご理解頂けた方のみご購入下さい。専用の袋に汚れがあります。画像9枚目にてご確認下さい。サイズ…横23.5cm、高さ19.5cm、幅8.5cm素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さい。カラー···ブラック百貨店で確か35,000円ぐらいで購入しました。安価出品となりますので、値引き交渉はお控え下さい。