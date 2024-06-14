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- ★ W.Dendy Sadler「お茶とゴシップ」版画 ★サドラー★銀座三越★
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商品詳細
箱・黄布額にいくらかキズはございますが、状態は悪くないように感じます。前面はアクリル約５１．４×６３．２センチ#猫#ネコ#紅茶#ウォルター・デンディ・サドラー#エッチング#銅版画#ティーカップ#三越
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