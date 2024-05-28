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SUPER　BEAUTYオフホワイト　ショールカラー　フリルジャケット　LL
商品番号 U81024914552
商品名

SUPER　BEAUTYオフホワイト　ショールカラー　フリルジャケット　LL
ブランド名 スーパービューティー
特別価格 税込 5,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SUPER　BEAUTYオフホワイト　ジャケットショールカラーふんわり　フリル　衿にワイヤー入り◆サイズ∶42採寸(cm)身幅48着丈57袖丈60.5肩幅34.5◆素材毛100%◆商品説明毛100%でオフホワイトカラーのとても可愛いジャケットです。衿にワイヤーが入っているので、お好きな形に変えることができ、固定されるので型崩れしません。寒い時は首を隠すように襟を立てハイネックのようにすることができます。多少の着用感はありますが、特に目立つような汚れや傷等は見当たりませんでした。そのほか自宅保管、素人検品の為、細かい見落としについてはご了承ください。着丈...ミドル素材...ウールフード...フードなし季節感...春,冬
http://narcologia.ru/goods/recuperation418821.html
http://narcologia.ru/goods/cotton901861.html
http://narcologia.ru/goods/composite797454.html

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