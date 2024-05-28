SUPER BEAUTYオフホワイト ジャケットショールカラーふんわり フリル 衿にワイヤー入り◆サイズ∶42採寸(cm)身幅48着丈57袖丈60.5肩幅34.5◆素材毛100%◆商品説明毛100%でオフホワイトカラーのとても可愛いジャケットです。衿にワイヤーが入っているので、お好きな形に変えることができ、固定されるので型崩れしません。寒い時は首を隠すように襟を立てハイネックのようにすることができます。多少の着用感はありますが、特に目立つような汚れや傷等は見当たりませんでした。そのほか自宅保管、素人検品の為、細かい見落としについてはご了承ください。着丈...ミドル素材...ウールフード...フードなし季節感...春,冬



SUPER BEAUTYオフホワイト ショールカラー フリルジャケット LL - その他



SUPER BEAUTYオフホワイト ショールカラー フリルジャケット LL - その他



SUPER BEAUTYオフホワイト ショールカラー フリルジャケット LL - その他



SUPER BEAUTYオフホワイト ショールカラー フリルジャケット LL - その他



SUPER BEAUTYオフホワイト ショールカラー フリルジャケット LL - その他



2023年最新】オフホワイト色の人気アイテム - メルカリ



スーパービューティー カットソー 2023年春夏 オーラボー フリルデザインパワーネット スパンコール刺しゅう ホワイト M L LL 2311031 30代 40代 50代 60代 大人かわいい服 ミセス | GOLD SMITH powered by BASE



スーパービューティー カットソー 2023年春夏 オーラボー フリルデザインパワーネット スパンコール刺しゅう ホワイト M L LL 2311031 30代 40代 50代 60代 大人かわいい服 ミセス | GOLD SMITH powered by BASE



Ａｕｄｉｅ ａ 】Ａラインダウンショートコート（５１１０６３３１ ...



スーパービューティー カットソー 2023年春夏 オーラボー フリルデザインパワーネット スパンコール刺しゅう ブラック M L LL 2311031 30代 40代 50代 60代 大人かわいい服 ミセス | GOLD SMITH powered by BASE



Super Beauty スーパービューティー 袖リボン付 ギャザーフリル フード ...



表裏リバーシブル】グレンチェックリバーコート（ノーカラーコート ...



スーパービューティー Super Beauty ニット レディース フリル ...



シルバーFOX ロングダウン（ダウンジャケット/コート） | DRESSTERIOR ...



スーパービューティー Super Beauty ニット レディース フリル ...