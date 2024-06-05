S4659　Beranfan♡シャツ　長袖　開襟　カジュアル　ラフ　レトロ

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ご覧いただきありがとうございます(*´◡｀*)♡No.S4659フォロー割引き、おまとめ割引きできますので お気軽にコメントくださいませ♡お値引き可能商品もございます♡ 疑問点含めて、コメントお待ちしております♪#アパレルSayuプロフ必読他にも多数出品中です‼︎_________________________✨Beranfan✨カラー//ホワイト 白1枚目の写真が実物に1番近いお色味です♡(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ♡)✨サイズ//タグ記載なし M-Lサイズ相当(詳しくは寸法をご確認ください★) 平置き採寸/cm 画像参照してください★ 素人採寸ですので 若干の誤差は、ご了承ください。✨商品について//前面や袖にシミがございますが、洗濯、ウタマロ、オキシー等で、綺麗になるかと思います♡(6.7枚目の写真参照)その他、目立った傷や汚れはありません‼︎写真にてご確認ください♡_________________________他にも、小さいサイズ、大きいサイズメンズ、レディース、キッズ、Y2Kファッション、Vintageトレンド、人気アイテムなど、全て一点物、早い者勝ち、即購入OKです♡#アパレルSayuプロフ必読★購入後のクレームは対応しかねますので、 しっかりとご理解した上で、ご購入お願いいたします。 (こちらの不備などによる場合は、返品対応をとらせていただきます)☆評価後は対応できかねますので、 何かございましたら評価前にご連絡くださいませ。★保管上または圧縮して梱包発送する場合の たたみシワはご容赦下さい。☆商品のデザイン、状態には主観を伴い 表現及び受け止め方に個人差がございます。★古着、ヴィンテージ、中古品に ご理解がある方のみお願いします。 神経質な方はご購入をお控え下さい。☆不明な点がありましたら お気軽にご質問ください♡最後までご覧いただきありがとうございます♬