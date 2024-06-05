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emmi（エミ）ティアードワンピース
商品番号 K84499416641
商品名

emmi（エミ）ティアードワンピース
ブランド名 エミ
特別価格 税込 1,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

emmi（エミ）【emmiatelier】エミアトリエお値下げ不可でお願いします。ティアードワンピース定価：¥19,800税込現在サイトでは40%OFFの11,880円で販売されていました。サイズ1カラー　ベージュ1度短時間着用新品同様に綺麗なお品です。素材：綿100%サイズ:0総丈:125cm裄丈:23.5袖ぐり:42cmバスト:84cmウエスト:70cm(ゴムあり)ヒップ:100cmほんのり広がるティアードスカートの立体的なシルエットが大人可愛いワンピース。カシュクールになった首元はすっきりとした印象に。1枚でサマになる主役級アイテムです。■■Designer'sVoice■■程よくハリのある生地のティアードワンピース。４段の切り替えを入れてAラインに広がりすぎないシルエットにこだわり、着用しやすくしています。後ろに大きく結び目を入れることで存在感のあるワンピースに仕上げました。カラー···ベージュ柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···夏スナイデルsnidelフレイアイディーfrayidienaイエナミラオーウェンmilaowenカラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/Adder282075.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful774751.html
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