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★★soeur7★★スール★★ドビードットシフォンスタンドブラウス★★
商品番号 E38238346225
商品名

★★soeur7★★スール★★ドビードットシフォンスタンドブラウス★★
ブランド名 スコットクラブ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️お値下げ不可⚠️★★商品説明　★★透け感のあるシフォンにドット調の立体感アクセントになる、クラシカルな表情のシフォンブラウス♪生地を贅沢に使用し、袖のボリューミーなシルエット＆着丈バランスが旬な着こなしに導きます♪首もとのフリジンリボンと、程よい透け感があるドットカット生地、パフスリーブがレトロな雰囲気を盛り上げます♪★★状態　★★新品・未使用★★カラー　★★オフホワイト(アイボリー)★★サイズ　★★袖丈:６９cm(首から)身幅:５４cm総丈:６９cm裾丈前後差:８cm★★素材　★★ポリエステル　100％★★定価　★★　¥12,960スコットクラブSCOTCLUBグランターブルgrandtableメトリーゼMAITRESSEラシュッドLASUDレアノーレヌエールnouerアーガAgaヴィンVINプチメゾンpetitmaisonフェンネルFENNELソフィアSofiaスコットクラブ　SCOTCLUBプチメゾン　PetitMaisonラッシュド　ラシュッド　LASUD メトリーゼ　MAITRESSEグランターブル　GRANDTABLECYNICALシニカルkaene　カエンGrandTableグランターブルラディエイト　radiate RADIATEアーガ　Agepetitpoudre プチプードルpetirobeプチローブmirepoixミルポアMansart マンサールnouer ヌエールsoeur7　スールtraumereiトロイメライランティーユ　LENTILLEVin　ヴァンFENNEL　フェンネルFLICKADignitecollierディニテコリエアウトリーチェ　Autrice　AmalilitaRireFete　リルフェテtroisiemechaco　トロワズィエムチャコCORTESWORKS　コルテスワークスnouque卒業式入学式
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