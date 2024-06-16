★★soeur7★★スール★★ドビードットシフォンスタンドブラウス★★

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⚠️お値下げ不可⚠️★★商品説明 ★★透け感のあるシフォンにドット調の立体感アクセントになる、クラシカルな表情のシフォンブラウス♪生地を贅沢に使用し、袖のボリューミーなシルエット＆着丈バランスが旬な着こなしに導きます♪首もとのフリジンリボンと、程よい透け感があるドットカット生地、パフスリーブがレトロな雰囲気を盛り上げます♪★★状態 ★★新品・未使用★★カラー ★★オフホワイト(アイボリー)★★サイズ ★★袖丈:６９cm(首から)身幅:５４cm総丈:６９cm裾丈前後差:８cm★★素材 ★★ポリエステル 100％★★定価 ★★ ¥12,960スコットクラブSCOTCLUBグランターブルgrandtableメトリーゼMAITRESSEラシュッドLASUDレアノーレヌエールnouerアーガAgaヴィンVINプチメゾンpetitmaisonフェンネルFENNELソフィアSofiaスコットクラブ SCOTCLUBプチメゾン PetitMaisonラッシュド ラシュッド LASUD メトリーゼ MAITRESSEグランターブル GRANDTABLECYNICALシニカルkaene カエンGrandTableグランターブルラディエイト radiate RADIATEアーガ Agepetitpoudre プチプードルpetirobeプチローブmirepoixミルポアMansart マンサールnouer ヌエールsoeur7 スールtraumereiトロイメライランティーユ LENTILLEVin ヴァンFENNEL フェンネルFLICKADignitecollierディニテコリエアウトリーチェ Autrice AmalilitaRireFete リルフェテtroisiemechaco トロワズィエムチャコCORTESWORKS コルテスワークスnouque卒業式入学式