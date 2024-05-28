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JTB　ダメージ加工Tシャツ
商品番号 L14416068748
商品名

JTB　ダメージ加工Tシャツ
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JTB　ダメージ加工Tシャツサイズ：Mサイズ　　　　(表記がありませんが、購入時確認済)着用回数：3～4回購入は海外で購入しました。海外商品なので製法など少し甘さがあります。使用しなくなったので、出品します。特に目立った傷などありません。商品は洗濯、除菌し、自宅保管しておりました。中古商品になりますので購入の際は予めご了承下さい。#adidas#Reebok#UNDERARMOUR#NIKE#PUMA#JTB#Bettersweet#LABODY#スポーツウェア#フィットネス#運動#ダイエット#スポーツ#ジム
http://narcologia.ru/goods/freshman273656.html
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