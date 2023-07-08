ヒステリックグラマーTシャツワンピース　Tシャツ

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックネック···Uネック季節感···春、夏、秋唇の柄が大胆なTシャツ幅軽くAラインになっています着丈は82素人採寸ですそのままワンピースとして着用しても可愛いですし、レギンスとあわせてもあくまでも主観ですが、美品かと思います神経質な方新品同様をお求めの方はご遠慮くださいプロフ一読お願いします