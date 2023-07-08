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ヒステリックグラマーTシャツワンピース　Tシャツ
商品番号 L54947246060
商品名

ヒステリックグラマーTシャツワンピース　Tシャツ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックネック···Uネック季節感···春、夏、秋唇の柄が大胆なTシャツ幅軽くAラインになっています着丈は82素人採寸ですそのままワンピースとして着用しても可愛いですし、レギンスとあわせてもあくまでも主観ですが、美品かと思います神経質な方新品同様をお求めの方はご遠慮くださいプロフ一読お願いします
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