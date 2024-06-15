MAJUN マジュン　高級かりゆしウェア　沖縄　アロハシャツ　リゾートシャツ

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※自己紹介お読みください。マジュンの高級ライン、MAJUNETERNAL/マジュン エターナルブライトサマー 琉球 かりゆしシャツ です。サイズはXLです。平置き肩幅62cm身幅56cm着丈65-66cm※採寸詳細は公式サイト画像を参照下さい。今年の7月に購入し、2回ほど短時間着用です。ポリエステル素材なので、サラッと涼しくゆるっと着用でき、細部まで拘っているのでシルエットも綺麗です。カラーパターン違いで購入したため、こちらを販売します。まとめ買い大歓迎です。-----カジュアル、フォーマル、結婚式、披露宴など幅広いジャンルで着けれます。他にも多数かりゆしシャツ販売してます。ご覧ください。 #awesomenson#かりゆしウェア#琉球かりゆし#沖縄アロハ#アロハシャツ#リゾートシャツ#南国#リゾート婚#リゾートウェディング#沖縄#ハイビスカス#首里城#アグー豚#マジュン#ヤンバルクイナ#シーサー#ヤシの木#ノンアイロン#イージーケア#マジュン#冠婚葬祭#カジュアル#majun#フォーマル#リゾートスタイル#琉球スタイル#沖縄メイド#沖縄限定#南国スタイル#沖縄民芸#琉球グラス#沖縄土産ストライプ×花柄で、大人っぽく爽やかに\u2028\u2028八重咲のハイビスカスやヒマワリをモチーフに、明るさと大人っぽさを兼ね備えたデザインに。ストライプと花柄の組み合わせにビビッドカラーのアクセントを加え、きちんと感と華やかさを両立。オンにもオフにも着回しのきく使い勝手の良い一枚です。\u2028フラットな表情で、落ち感のあるポリエステル素材です。肌触りが良くとろみのある触感です。シワになりにくく、イージーケア性に優れた、取り扱いしやすい素材です。ベーシックな襟付きデザインに、ストライプ×花柄をON。ベーシックなストライプと白いハイビスカス、ひねりを利かせた色使いで、ちょっと個性的に。袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋