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45rpm フォーティーファイブアールピーエム　ギンガムチェックシャツ　ブラウス
商品番号 R90926897348
商品名

45rpm フォーティーファイブアールピーエム　ギンガムチェックシャツ　ブラウス
ブランド名 フォーティーファイブアールピーエム
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき　ありがとうございます。45rpmのギンガムチェックのブラウスシャツになります。首元は前後スクエアでとてもスッキリしています。胸元のボタンはランダムでかわいいです。袖は広めの袖口です。背中に切り替えがありギャザーになっていて裾広がりなっています。キレイな状態だと思います。綿100%サイズM着丈56cm自宅保管にご理解ある方よろしくお願いします。APC45rpm中川政七商店ミナペルホネンビームスシップスユナイテッドアローズトゥモローランドジャーナルスタンダードナノユニバースアーバンリサーチスピックアンドスパンノーリーズイエナアダムエロペヒューマンウーマンアフタヌーンティーハグオーワーニームアデュートリステスビュルデサボンテチチSM2スタディオクリップネストローブマリンフランセーズメルローサンバレーJ.Sloaneウェルベッククレスピグランプリュムスープチェックアンドストライプホビーラホビーレ
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