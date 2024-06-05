AMI DE COEUR ポロシャツ

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AMIAlexandreMattiussiAmiParisアミアレクサンドルマテュッシ アミパリオーガニックコットンピケショートスリーブポロシャツ定価...20900円カラー···ブルー ネイビー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏amiparisのロゴ入りブラックポロシャツです。胸元のロゴが可愛く、カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記XXSサイズ●素材：コットン100%●状態：新品未使用、試着のみ着るつもりでしたのでタグは切ってありますが残っているので同封します。自宅での試着のみです。