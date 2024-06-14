新品‼️コレクションブラウス

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テイスト・シーン···キレイめ少し透け素材で微妙な色合いです。2年前購入、未着用ですが、タグをとってしまっていますので、状態は写真でご確認お願いします。購入後のクレーム、値下げ交渉返品には応じかねます。