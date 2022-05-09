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伊藤健太郎　ファンクラブ公式　GOLONDRINAS Tシャツ
商品番号 G99990781643
商品名

伊藤健太郎　ファンクラブ公式　GOLONDRINAS Tシャツ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伊藤健太郎くん、ファンクラブ公式。GOLONDRINASビッグシルエット　Part2Sサイズ：約着丈66×身幅55×肩幅52×袖丈21cm項目選べず、レディースとなっておりますがユニセックスデザインです。新品未使用品。完売品です。届いた際、中のデザインの間違いがないか確認のために開封したのみの物になります。新品未使用品となりますが自宅にて保管しておりましたのでご理解頂ける方のご購入お願い致します。・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/marshal403180.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring999896.html
http://narcologia.ru/goods/conception84657.html
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