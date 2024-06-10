美品　ルイヴィトン FL8023 ダミエ ナヴォナ アクセサリーポーチ

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●ご覧頂きありがとうございます。★フォロー割★このアカウントをフォローして頂きましたら100円引きさていただきます。●確実正規品●ブランド【LouisVuitton/ルイヴィトン】●商品名ルイ・ヴィトンナヴォナダミエレディースハンドバッグブラウン廃盤品【中古】●サイズ幅:約(約cm):縦13×横21×マチ4cm●point定番人気のモノグラム柄の2wayバッグです。ちょっとしたお出掛けに最適な大きさ♬年代問わずお使い頂けるデザインとなっております♪◎ヴィトン永遠の定番ダミエ柄◎使いやすくて人気のバッグ♪◎シンプルで非常に使い勝手の良い大人気モデル♪♡オールシーズンで活躍すること間違いなしのアイテムを、この機会にぜひ♡●商品概要ルイヴィトンハンドバッグレディースダミエナヴォナアクセサリーポーチミニハンドバッグ小さめブラウン茶かばん鞄LOUISVUITTONゴールド金具美品●サイズ：縦24cm 横32cm 厚さ17cm●ポケット：メイン×1 内ポケット×1※素人採寸ですので誤差ございます。ご了承ください。●付属品なし●古着、トレンドアイテム、など数多く出品しておりますので #1216Shopご覧下さいませ！●大型リセールショップで購入した確実正規品になっております画像追加、ショップ名など知りたい方はお気軽にコメント下さいませ！●古着に関しましては個人での検品になります最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします●また古着に関しまして、基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします。発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけていますので宜しくお願いいたします