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【極美品】MARC JACOBS マークジェイコブス 2way ブラック
商品番号 U84580520977
商品名

【極美品】MARC JACOBS マークジェイコブス 2way ブラック
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✅アイテム正規品マークジェイコブスMARCJACOBSマディソン　MadisonNSハンドバッグトートバッグ　牛革　カーフレザー　黒　ブラック　レディース✅サイズ(cm)縦/29横/35幅/13※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。✅カラーブラック黒✅素材レザー本革✅状態多少の擦れ等ありますが、目立つ汚れなくまだまだ使用して頂けます(*^^*)※中古品　自宅保管品です。多少の使用感や小さなキズなどがある場合がこざいます。予めご承知おきください。✅配送基本1〜2日以内に匿名配送にて発送致します。※諸事情により遅れてしまう場合もございます。✅購入元リユース店舗一般社団法人　日本流通自主管理協会(AACD)加盟店で購入しております。
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