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商品詳細
coachのバッグでカラーはサーモンピンクです。2022年の7月頃デパートで購入し、5万円くらいでした。数回使用したのみですので美品だと思います。●サイズ：縦幅27cm横幅32cmマチ18cm●素材：牛革●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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