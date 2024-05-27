レトロ　ビーズハンドバッグ　ルミー

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商品詳細
レトロ ビーズハンドバッグ ルミーサイズ高さ約15cm横約19cmマチ約6cm職人が一つ一つ丁寧に手縫いされている皇室御用達 はしもとのビーズバッグです。自宅管理品です。中古品にご理解お願いします。美品アンティーク希少花柄スパンコールビーズパーティー 結婚式二次会レトロアンティークヴィンテージ和小物和柄lumyはしもと成人式
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