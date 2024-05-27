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レトロ　ビーズハンドバッグ　ルミー
商品番号 I52302344472
商品名

レトロ　ビーズハンドバッグ　ルミー
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レトロ　ビーズハンドバッグ　ルミーサイズ高さ約15cm横約19cmマチ約6cm職人が一つ一つ丁寧に手縫いされている皇室御用達　はしもとのビーズバッグです。自宅管理品です。中古品にご理解お願いします。美品アンティーク希少花柄スパンコールビーズパーティー　結婚式二次会レトロアンティークヴィンテージ和小物和柄lumyはしもと成人式
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