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パルファージュ　［フレンチスリーブ］ダブルフロントキャミソール　キャミソール　L
商品番号 P22145037960
商品名

パルファージュ　［フレンチスリーブ］ダブルフロントキャミソール　キャミソール　L
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールご覧になったください^^[型番：CCL560]・ほどよい厚みの生地で１枚でも透けにくく、アウターとしても着用が可能・ダブルフロントキャミソール・ネックラインのデザインが２通り。前後逆にした着用が可能な２ＷＡＹ仕様ワコールパルファージュダブルフロントキャミソール
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