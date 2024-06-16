パルファージュ　［フレンチスリーブ］ダブルフロントキャミソール　キャミソール　L

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プロフィールご覧になったください^^[型番：CCL560]・ほどよい厚みの生地で１枚でも透けにくく、アウターとしても着用が可能・ダブルフロントキャミソール・ネックラインのデザインが２通り。前後逆にした着用が可能な２ＷＡＹ仕様ワコールパルファージュダブルフロントキャミソール