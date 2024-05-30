★tricot COMME des GARCONS★チェック リネン ブラウス

即購入大歓迎です(*^-^)【アイテム】tricotCOMMEdesGARCONSトリココムデギャルソンのチェック柄ブラウス軽やかなコットンリネン素材のブラウスで、共布の紐を結んで着るデザインになります♪♪【商品の特徴】・素材:麻60%レーヨン30%綿9%ポリエステル1%・カラー:ブラック・伸縮性:ややあり・透け感:ややあり・光沢感:なし・生地の厚さ:普通・ポケット:なし・季節:春夏秋【サイズ】表記S着丈(肩～):約60cm身幅(脇下):約52cm裄丈:約31.5cm全て平置きでの採寸となります。素人採寸となりますので、多少の誤差はご了承ください。トルソーは9号ボディ肩幅40cm・バスト81cm・ウエスト61cm・ヒップ86.5cm【コンディション】目立った傷や汚れなどなく、問題なく着用いただけます。※出品前に全体をチェックし、色落ちや穴・傷など気付いた箇所は記載致しますが、稀にわずかなダメージを見落とす場合がございます。ご了承の上、ご購入ください。【発送方法】匿名配送で発送させていただきます♪♪



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