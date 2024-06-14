レリアン　長袖ブラウス　大きいサイズ　ストライプ　フロッキー　フリル　ネイビー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます(˃̵ᴗ˂̵)コメントなし即購入大歓迎です♫♡フォロー割♡〜5000円→300円引き5001〜10000円→600円引き10001円〜→1000円引きフォロー割とセールの併用は不可ですおまとめ割もご相談いただければ承ります！♣︎商品名♣︎レリアン長袖ブラウスフリルフロッキーストライプネイビー日本製17号サイズ♣︎サイズ♣︎着丈 約54身幅 約58.5肩幅 約42袖丈 約60♣︎特徴♣︎素敵なデザインのブラウスです♣︎状態♣︎目立ったダメージなく良品ですusedをご理解いただける方よろしくお願いします☆
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