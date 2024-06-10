極美品 ルイヴィトン エシャルプ ロゴマニア ミックス マフラー M70424

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LOUISVUITTONルイ・ヴィトンエシャルプロゴマニアミックスマフラー色:ウール89％・シルク11％・コクリコ（レッド）品番:M70424サイズ:W156cmxH28cm(フリンジ含まず)女性体型のマネキンで撮影しております。お洋服や体型によってはマネキンで撮影した時のサイズ感よりも小さく感じられる場合があります。サイズにはくれぐれもご注意の上ご参考にして下さい。付属品：なし出品前にオイルクリーム・除菌などのクリーニング済みなので商品到着後すぐに、気持ちよくお使い頂けます!!古物商許可証の保有者のみが売買可能な古物市場にて購入。当店では20年以上古物商許可証を保有し真贋も確かな自信がありますのでご安心くださいませ。#ちゅん太vintage#ちゅん太LOUISVUITTON～◆～◆状態◆～◆～毛羽立ち、毛玉、一部糸引きなどがあります。タグ付いてます。出品前にクリーニング済みです。～◆～◆総合評価◆～◆～内側【A-AB】ランクまぁまぁ綺麗なお品物です！☆.。.:*・゜商品状態ランク?.。.:*・☆Nランク:新古品・未使用Sランク:展示品や長期保管による微細なダメージSAランク:数回使用程度の非常に綺麗な状態Aランク:使用感も少なくとても良い状態ABランク:多少の使用感があり小傷などのダメージがわずかにあるBランク:一般的な使用感で仕様に支障のない状態Cランク:全体的にかなりダメージがあり、かなり使用感がある～◆～◆注意書き◆～◆～中古商品ですので細部まで気になる神経質な方にはおすすめできません。匂いについては返品理由にあたらないので特に気になる方は事前にお問い合わせください。基本的に【返品・交換】はお受けできませんので予めご了承下さい。万が一トラブルがあった場合は誠心誠意をもってご対応致しますのでご安心ください。★☆★購入前に必ずコメント下さい!!★☆【54061】yg4