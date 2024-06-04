ロンシャンかごル パニエ プリアージュ XS かごバッグ

希少限定品@新品未使用〜即購入大歓迎ロンシャン かごバッグ ルパニエプリアージュミニXSトップハンドルバッグ*最安値提供しており、即購入して頂くと幸いですお互いが気持ちの良いお取引をできるよう心がけています。カラー：画像の色サイズ:横(下)12cmx高さ13cmxマチ9cmショルダー長さ:105cm素人採寸ため多少誤差場合がありますので予めご了承下さいませフロントにロンシャンのホースの刺繍ストロー風素材取り外し可能なショルダーストラップ付き写真は実物に合わせて撮影されたもので。ご確認の上ご購入よろしくお願い致します。よろしくお願いします。掲載している商品は在庫がある為。不良品の場合は返金もしくは交換させていただきますのでご安心下さい。



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