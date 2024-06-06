変形ファンシーカット！ LIGHT YELLOW 1.140ct/RT2199



変形ファンシーカット！ LIGHT YELLOW 1.140ct/RT2199の通販 by I LOVE ...



変形ファンシーカット！ LIGHT YELLOW 1.140ct/RT2199の通販 by I LOVE ...



変形ファンシーカット！ LIGHT YELLOW 1.140ct/RT2199の通販 by I LOVE ...



変形ファンシーカット！ LIGHT YELLOW 1.140ct/RT2199の通販 by I LOVE ...



ファンシーイエローダイヤモンド 0.227ctルース(FANCY YELLOW, I-2)



超希少! 0.617ct LightYellow VS-2 天然 ダイヤモンド ファンシーカット ルース 裸石 【中央宝石研究所鑑定書付】



ファンシーイエローダイヤモンド 0.227ctルース(FANCY YELLOW, I-2)



超希少! 0.617ct LightYellow VS-2 天然 ダイヤモンド ファンシーカット ルース 裸石 【中央宝石研究所鑑定書付】



超希少! 0.617ct LightYellow VS-2 天然 ダイヤモンド ファンシーカット ルース 裸石 【中央宝石研究所鑑定書付】



ファンシーカット(変形)ダイヤモンド シリーズ｜ダイヤモンド ...



超希少! 0.617ct LightYellow VS-2 天然 ダイヤモンド ファンシーカット ルース 裸石 【中央宝石研究所鑑定書付】



超希少! 0.617ct LightYellow VS-2 天然 ダイヤモンド ファンシーカット ルース 裸石 【中央宝石研究所鑑定書付】



ファンシーイエローダイヤモンド 0.227ctルース(FANCY YELLOW, I-2)



ファンシーイエローダイヤモンド 0.227ctルース(FANCY YELLOW, I-2)



ファンシーイエローダイヤモンド 0.227ctルース(FANCY YELLOW, I-2)

※他のサイトや店舗での販売も行っております。お手数ですが入札前に購入確認のコメントをお願い致します。変形ファンシーカット！LIGHTYELLOW1.140ct/RT2199/CGLLIGHTYELLOW透明感とテリの良いイエローダイヤモンドです。キラキラがとても眩しいです。ダイヤカットです！ラウンドブリリアントカットを横から見た感じのユニークなカットです。ビタミンカラーでもあり、元気をもらえる石であることは間違えないです！SIで目立つインクルージョンないです。ガードル付近に小さいカーボンがあります。美しいイエローダイヤモンドです。透明感とテリがよい質の良いイエローダイヤモンド。●加工のご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。★カラー関連コメントご購入時の参考に！★黄色＜イエローダイヤモンドの持つ意味・イメージ＞明るさ・人気者・希望・ユーモア・好奇心・ひらめき騒がしい・幼さ・甘え・寂しさ・現実逃避＜どんなときに黄色を取り入れたらよいか＞*明るく楽しい気持になりたい。*自由で開放的な感情を持ちたい。*子ども心を取り戻したい。*子どもとコミュニケーションをとりたい。*アイデアが欲しい。宝石名：ダイヤモンド（天然）シェイプ：Xカラット：1.140ctカラー：UNDERS(FANCYYELLOW)クラリティ：SI2色の起源：ナチュラルFLUO：MEDIUMBLUEピース：1pサイズ：7.12×6.98×3.85mm付属品：CGL◉ご購入前に、プロフィールに記載しております販売規約を必ずお読みください。カラーダイヤモンドファンシーカラーダイヤモンドピンクダイヤモンドブライダルリング指輪ネックレスイエローダイヤモンドブルーダイヤモンドレッドダイヤモンドパープルダイヤモンドグリーンダイヤモンドオレンジダイヤモンドホワイトダイヤモンドバイオレットダイヤモンドアーガイルピンクファンシーインテンスヴィヴィットダークライトオーダーメイドルースジュエリージュエリーリフォーム婚約婚約指輪オリジナルジュエリーダイヤモンドペンダントダイヤモンドピアスダイヤモンドイヤリング