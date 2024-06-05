IENA イエナ ストライプフラワーノースリーブシャツブラウス

IENAイエナストライプフラワーノースリーブシャツブラウス三回ほど着用しました。フリーサイズのものです。色はホワイトです。※出品にあたり、汚れなどを見落とさないように気をつけようとは思っておりますが、素人検品ですので気づかない汚れなどがある可能性があります。USED品、自宅保管品いうことを踏まえ、その点をご了承いただける方にご購入をお願い致します。



IENA（イエナ）の「ストライプフラワーノースリーブシャツブラウス ...



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IENA ストライプフラワーノースリーブシャツブラウス



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ストライプフラワーノースリーブシャツブラウスIENA / イエナ



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未使用【IENA】ストライプフラワーノースリーブシャツブラウス



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