ピンクハウス　総レースカットソー　水色

ピンクハウスの総レースのカットソーです。全体に花柄があしらわれていて綿100%でとても涼しげでこの時期にぴったりですよ。殆ど着用しておらず保管しておりました。特に目立った汚れ等は見受けられません。サイズ素人採寸の為参考までに着丈約58cm身幅約49cm即購入可能お取り置き不可



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