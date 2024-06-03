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ピンクハウス　総レースカットソー　水色
商品番号 K59708912809
商品名

ピンクハウス　総レースカットソー　水色
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピンクハウスの総レースのカットソーです。全体に花柄があしらわれていて綿100%でとても涼しげでこの時期にぴったりですよ。殆ど着用しておらず保管しておりました。特に目立った汚れ等は見受けられません。サイズ素人採寸の為参考までに着丈約58cm身幅約49cm即購入可能お取り置き不可
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ピンクハウス　総レースカットソー　水色
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