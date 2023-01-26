coton doux 柄シャツ

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商品詳細
柄シャツです。サイズ3調べるとLと記載されてます。採寸着丈69cm身幅45cm袖丈58.5cm※素人採寸なので誤差あります。サイズがあれば男女兼用できれると思います。中古品をご理解いただける方にお譲り出来たらと思います。#柄シャツ#cotondoux#細見シャツ#男女兼用
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