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coton doux 柄シャツ
商品番号 B14276089795
商品名

coton doux 柄シャツ
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄シャツです。サイズ3調べるとLと記載されてます。採寸着丈69cm身幅45cm袖丈58.5cm※素人採寸なので誤差あります。サイズがあれば男女兼用できれると思います。中古品をご理解いただける方にお譲り出来たらと思います。#柄シャツ#cotondoux#細見シャツ#男女兼用
http://narcologia.ru/goods/recommended197090.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi174347.html
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