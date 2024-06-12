アーバンリサーチボリュームスリーブブラウス

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色とデザインが気に入り、購入した洋服です。ふんわりした袖と肩のシャーリングでキャシャに見えるのがポイントです。可愛いデザインなので、あえてデニムと合わせてカジュアルに着こなすのがお勧めです。※保管時の折りジワがあります。気にされる方は、ご購入をお控えください。【サイズ】着丈:約60cm身幅:約66cm色:ライトカーキ定価8,690円季節感···夏、秋