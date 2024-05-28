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専用　WAFFLISH WAFFLE ハートTシャツ
商品番号 L65095529898
商品名

専用　WAFFLISH WAFFLE ハートTシャツ
ブランド名 ワッフリッシュワッフル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますWAFFLISHWAFFLEさんで購入した。ハートTシャツになります。チュールでハートが作られていて可愛いです。当方2回程着用しました。目立つ汚れ等ありませんが見落としがあるかもしれません。身丈56身幅49肩幅50若干の誤差がある場合がございます。
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