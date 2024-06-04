✴︎美品✴︎ ユナイテッドアローズ バックリボン フリルブラウス 黒 36サイズ

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2020年に約2万円で購入しました着用は3回程度ですお気に入り1点でしたが、子どもが産まれ着る機会がないため出品しますあくまでUSED品であること￼かつ素人点検のためダメージを見落としている可能性がありますが、返品はお受けできないことをご了承ください