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- ✴︎美品✴︎ ユナイテッドアローズ バックリボン フリルブラウス 黒 36サイズ
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商品詳細
2020年に約2万円で購入しました着用は3回程度ですお気に入り1点でしたが、子どもが産まれ着る機会がないため出品しますあくまでUSED品であること￼かつ素人点検のためダメージを見落としている可能性がありますが、返品はお受けできないことをご了承ください
http://narcologia.ru/goods/browse560691.html
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