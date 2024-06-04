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限定❗️新作❣️裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　ブラック　frene
商品番号 V86507570260
商品名

限定❗️新作❣️裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　ブラック　frene
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　colorブラック新作入荷❣️定価¥8800→期間限定早割❣️¥4250数量限定完売品即購入ok!新品未使用品」トップスのみ価格となります✴︎Freneと同じ型の人気商品！これからの秋にも活躍してくれるアイテムとなります。colorはブラックですリピーター様割引始めました♡ご購入の際はリピーターとコメントください他サイトにだしてるねで、予告なく出品終了になることもあります。ご了承ください#♡Likeme♡select他の商品も是非ご覧ください♡2点同時購入割引き【商品について】立体的なシャーリングフリルがモードなアクセントになったジョーゼット素材のプルオーバー。スリット仕様の袖口にはパールが施されており手元を印象付けます。セットインスリーブで切り替えたシンプルな身頃によって裾のデザインが際立ち、ゆとりのあるヘムラインが腰まわりをカバー。大人のモードスタイルを堪能できる存在感のある１着です。・素材：本体：ポリエステル95％　ポリウレタン5％　裏地：ポリエステル80％　ポリウレタン20％【サイズガイド】着丈：64cm　肩幅：37cm　身幅：50cm　袖丈：53cm　袖口幅：12cm　天幅：17cm　※平置き採寸です、多少1〜２cmの誤差がある場合がございます。　予めご了承ください。・モデル身長：166cmフラーネFreneエルウェル︎Elwelネージュneigeザラzaraヨリyoriトレフルプラスワン　trefle+1マチャットmachattバースデーバッシュBIRTHDAYBASH.ピッチンPICCINフィットモアfitmore
http://narcologia.ru/goods/injure872467.html
http://narcologia.ru/goods/cotton881761.html
http://narcologia.ru/goods/cotton659261.html

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[予約/SET]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー+タックテーパードパンツ(2set)

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