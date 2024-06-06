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☆菅間慧一☆「 ローマ水道橋（スペイン） 」銅版画　四ツサイズ
商品番号 Y89035015693
商品名

☆菅間慧一☆「 ローマ水道橋（スペイン） 」銅版画　四ツサイズ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 7,000 円
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商品詳細

ローマ水道橋は、世界遺産に登録されています。セゴビア旧市街を走るこの橋は128個の美しいアーチで構成され、2万個の石を積んでつくられているそうです！リアルに表現された建築描写。ヨーロッパ風景とエッチングは良く合います。作者：菅間慧一題名：「　ローマ水道橋（スペイン）　」技法：銅版画サイズ：画寸195X177mmサイン：直筆サインあり。エディション：2/30状態：中古。良好。額縁：中古。良好。額縁外寸：440X365ｍｍ箱あり。菅間慧一　画歴すがま　けいいち1930年東京都生まれ。2008年時計台ギャラリー　銅版画展開催2009年　北海道版画協会　創立５０周年記念　　北の大地の創造者たち展　出展　　記念画集　北海道立美術館収蔵種類...銅版画
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate114348.html
http://narcologia.ru/goods/procurement221333.html
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版画作品 長浜城址公園からの眺め 2/2 | labiela.com

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