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- ☆菅間慧一☆「 ローマ水道橋（スペイン） 」銅版画 四ツサイズ
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商品詳細
ローマ水道橋は、世界遺産に登録されています。セゴビア旧市街を走るこの橋は128個の美しいアーチで構成され、2万個の石を積んでつくられているそうです！リアルに表現された建築描写。ヨーロッパ風景とエッチングは良く合います。作者：菅間慧一題名：「 ローマ水道橋（スペイン） 」技法：銅版画サイズ：画寸195X177mmサイン：直筆サインあり。エディション：2/30状態：中古。良好。額縁：中古。良好。額縁外寸：440X365ｍｍ箱あり。菅間慧一 画歴すがま けいいち1930年東京都生まれ。2008年時計台ギャラリー 銅版画展開催2009年 北海道版画協会 創立５０周年記念 北の大地の創造者たち展 出展 記念画集 北海道立美術館収蔵種類...銅版画
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版画作品 長浜城址公園からの眺め 2/2 | labiela.com